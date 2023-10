Tłumy Polaków głosują w Niemczech. Gigantyczne kolejki. "Najważniejsze wybory"

Zainteresowanie wyborami wśród Polaków w Niemczech było tak duże, że zwiększono liczbę obwodowych komisji wyborczych. W tym roku jest ich dwa razy więcej, niż podczas wyborów parlamentarnych w 2019 roku. Redakcja Deutsche Welle sprawdziła, jak wyglądała sytuacja przez komisjami, które zgromadziły Polaków w największych miastach w Niemczech. - Zaskoczyła mnie kolejka, nie sądziłam, że będzie tyle osób. Myślę, że to są najważniejsze wybory od wielu lat, dlatego zależało mi, żeby tu być – przyznała jedna z głosujących Polek. - Zależy nam na tym, żeby oddać Polsce to, co jako Polacy jesteśmy winni, spełniając obywatelski obowiązek – zadeklarował w rozmowie z DW inny wyborca. W całych Niemczech poprzez system elektroniczny zarejestrowało się niemal 109 tys. wyborców. W rzeczywistości jest ich jeszcze więcej, doliczając osoby, które skorzystały z klasycznej formy rejestracji. Jak tłumaczy Magdalena Gwóźdź-Pallokat z Deutsche Welle, tegorocznym wyborom towarzyszy jednak niepewność, czy głosy wszystkich wyborców zostaną zliczone na czas. Komisje mają na to 24 godziny. Reportaż Deutsche Welle.