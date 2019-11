"Tłit". Paweł Szefernaker o wycofaniu projektu ws. 30-krotności ZUS i śmierci 21-latka w Koninie

- Postanowiliśmy jeszcze nad tym projektem popracować. Wycofanie nie oznacza jednak odstąpienia od niego. Chcemy o tym projekcie rozmawiać - mówił wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker w programie "Tłit", tłumacząc nagłe wycofanie projektu PiS ws. 30-krotności składek ZUS. Skomentował też expose Mateusza Morawieckiego i postrzelenie 21-latka przez policjanta w Koninie.

- Do końca nie było wiadomo, jak zachowa się Lewica w Sejmie. Wiadomo było, że posłowie Porozumienia mają wiele wątpliwości, Solidarność i przedsiębiorcy również. Postanowiliśmy więc jeszcze nad tym projektem popracować. Wycofanie nie oznacza jednak odstąpienia od tego projektu. Chcemy o nim rozmawiać - także ze związkami zawodowymi. Będziemy dążyć do zrównoważonego budżetu. Choć na pewno będzie ciężej - mówił Paweł Szefernaker .

Expose Mateusza Morawieckiego

Paweł Szefernaker odniósł się w programie "Tłit" również do nieprzychylnych premierowi Mateuszowi Morawieckiemu komentarzy po expose. - W ostatnich tygodniach rozmawiałem parę razy z premierem Morawieckim o tym expose. Gwarantuję, że ani razu nie mówił, ani - w moim przekonaniu - nie miał na myśli expose Donalda Tuska. To teza, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością - mówił.

- Premier przedstawił wizję państwa, o której mówiliśmy w kampanii. To wizja państwa dobrobytu, państwa które będzie dążyło do tego, by żyło nam się jak w Europie Zachodniej, jednocześnie utrzymującego idee i wartości, które są dla Polaków ważne, za którymi zagłosowali w wyborach - wskazał wiceszef MSWiA.