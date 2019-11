WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze radosław sikorski + 2 paweł szefernakertłit Natalia Durman 2 godziny temu "Orędzie" Radosława Sikorskiego. Paweł Szefernaker kpi - Odsłuchałem oświadczenie Radosława Sikorskiego, jego "orędzie" z PE, w którym mówi, że bardzo by chciał, wiele osób go namawiało, ale w... Rozwiń Pan Radosław Esportal Powiedział t … Rozwiń Transkrypcja: Pan Radosław Esportal Powiedział tak doszedłem do wniosku że Małgorzata kidawa-błońska Do których ja nie mam na Słowacji wygrała Z taką miękką Wydaje mi się że kidawa-błońska będzie Wiarygodna w obronie kobiet to dotyczy oczywiście rezygnacji Prawyborach Platformie okazało się że nie masz Kandy Wobec pani Kidawy-błońskiej Pana zdaniem Na jaki Sobie prezydentem Andrzejem Dudą stres jedyną Nail Powstanie To może odniosę się do te Znaczy no Niewątpliwie pa Radosław Kolejny raz Że ma bardzo Własne Odsłuchałem wczoraj tego oświadczenia Takie Orędzie z Parlamentu Europejskiego Który mówi że bar By chciał wiele osób go Namawia Ale Poczuć odpowiedzialność Za za opozycję nie wiedziałam Nie masz za który również poczucie odpowiedzialności Powiedział że Zwykle komiczne oświadczeń Myślę że będzie można to świadczeń epoka Na stół Stół Żeby Czasami Czy mają nadętego Pomimo tego że Że tak powiem pewno Dotychczas Kariery Radosława Sikorskiego nie wskazywałyby Że powinien Mieć tak Wartości tymbardziej Pamiętamy w jakich okolicznościach odchodzi Wielokrotnie z polityki wracał do niej Dziś wystąpił Takim chemicznym Panie rektorze każdego kandydata trzeba doceniać każdego kandydata I na pewno będzie Jako prawość prawdziwość i i pan prezentami Również będziesz anonimowe do Peugeota był jednym z kluczowych osób Współtwórcą sukcesów umyłem pana prezydenta Andrzeja Dudy Będzie pan w sztabie Prezydenckim Się bardzo cieszę że że Dziennikarze Takie Stwierdzenia tutaj przywołują Rzeczywiście Ta kampania 15 roku była wyjątkowo ale przede wszystkim Że byliśmy Drużyną z Andrzejem do Która Faktura Konsekwencje Zwycięskiej drużyny się nie zmienia będzie pan powie ten będzie panu że Prezydentowi Rzeczpospolita Szczególnie dobremu prezydentowi nie odmawia się jeżeli pan prezydent uzna że Mógłbym Kampanie wyborcze Oczywiście będę Sony Pomóc ale najważniejsze jest panie dyrektorze to żeby Iść razem Drużyną tak jak do tej pory Polityka Zespołowa i ty W sytuacji kiedy Wszyscy z jednego obozu Z jednego Grają do jednej bramki wtedy się wygrywa