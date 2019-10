"Tłit". Michał Dworczyk o wypadku na Bielanach. Rozmawiał z Mateuszem Morawieckim

- Rozmawialiśmy o tym z premierem. Trzeba się pochylić nad kwestią bezpieczeństwa na drodze, nad sytuacjami, w których tak drastycznie łamane są przepisy. Nie można akceptować piractwa, które prowadzi do śmierci innych ludzi. To temat, który w następnych dniach będzie omawiany i mogą zapadać decyzje - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk w programie "Tłit". Skomentował też m.in. książkę Donalda Tuska oraz zdradził szczegóły nt. nowego ministerstwa skarbu.

- Kto będzie ministrem? To zależy od decyzji kierownictwa politycznego PiS, premiera i prezydenta. Jacek Sasin byłby świetnym ministrem każdego z gospodarczych resortów. Ma bardzo duże doświadczenie - zarówno jeśli chodzi o ekonomię, gospodarkę, jak i funkcjonowanie administracji, co jest bardzo istotne, żeby prowadzić dobrze prace każdego z resortów - wskazał.

Michał Dworczyk vs. Jarosław Gowin

Co na to szef KPRM? - Czy temat jest zamknięty - tego nie wiem. Myślę, że na pewno będzie jeszcze w tej sprawie dyskusja. Fakty są takie, że w tej sprawie musi wypowiedzieć się Sejm i rząd, który jest gospodarzem tej ustawy. Dziś bym się nie decydował na takie stanowcze słowa i ostateczne rozstrzygnięcia. Widać, że Gowin ma tu absolutnie jednoznaczne stanowisko, ale warto zaczekać na zaprzysiężenie nowych ministrów. Mamy stan przejściowy. Za chwilę będzie powołany nowy rząd. Rzeczywiste decyzje zapadną po tym, jak zostanie zaprzysiężona nowa rada ministrów - komentował w programie "Tłit".

Książka Donalda Tuska

Michał Dworczyk mówił też o książce Donalda Tuska pt. "Szczerze". - To kolejny dowód, że Tusk intensywnie szuka miejsca, gdzie mógłby dalej funkcjonować w polityce. I nie chciałby być zapomnianym. Jak będzie w rzeczywistości? To się okaże w najbliższej przyszłości - komentował w programie "Tłit" .

Na uwagę, że Jarosław Kaczyński też napisał kilka książek, szef KPRM wskazał: "Ale nie wiązało się to akurat z tym, że kończył wykonywanie jakiejś funkcji. Jest politykiem, który ma nie tylko długi staż, ale jest też najbardziej konsekwentny na polskiej scenie politycznej. Od początku lat 90. formułuje pewne diagnozy i propozycje zmiany naszej rzeczywistości". Pytany, czy przeczyta książkę Tuska, odparł: "Pewnie jak będę miał czas, to ją przynajmniej przejrzę".

Antoni Macierewicz marszałkiem seniorem?

Michał Dworczyk odniósł się również do informacji WP, z których wynika, że Antoni Macierewicz ma duże szanse, by zostać marszałkiem seniorem Sejmu. - Na pewno zasługi ministra Macierewicza, jeśli chodzi o walkę z komunizmem, są bardzo duże. Byłaby to analogiczna sytuacja do tej sprzed 4 lat - marszałek senior Kornel Morawiecki miał niezwykłe zasługi dla odzyskania pełnej suwerenności przez Polskę - podkreślił w programie "Tłit".