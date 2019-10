WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Michał Dworczyk o książce Donalda Tuska. Padło porównanie do Jarosława Kaczyńskiego - To kolejny dowód, że Tusk intensywnie szuka miejsca, gdzie mógłby dalej funkcjonować w polityce. I nie chciałby być zapomnianym. Jak będzie... Transkrypcja: Jedną o jedną rzecz Chciałbym pana zapytać się Korzystając z Jak mówią władza uczcili nie Obawiać to zapowiedź nowej Autorstwa Pod tytułem Czyli co kolejny literacki Nobel Natomiast to jest to na pewno kolejny dowód że Donald Tusk szuka intensywnie miejsca Mógłby dalej funkcjonować w polityce i nie chciałby być zapomnę Jak będzie w rzeczywistości na Okaże o to się okaże Ale każdy szanujący się polityków prędzej czy później pisze książkę Jarosław Kaczyński pyszna Niezgoda ale akurat nie wiązał To z tym że Kończył sprawę wykonywanie jakiejś funkcji i szukał są Nowego miejsca w polityce tylko z tym że w Jarosław Kaczyński rzeczywiście Politykiem który ma nie tylko bardzo długi Funkcja nowa I duże zasługi ale No chyba najbardziej konsekwentnym politykiem na polskiej scenie Bo od początku lat 90 Formułuje pewne diagnozy i propozycje Zmiany naszej rzeczywistości książka To jest nowy nowy rozdział czy W takim razie bo nie masz Ja jeszcze nie znam tej książki więc trudno mi się na jej temat wypowiadać Ja tylko stwierdzam fakt że Na pewno nie chcę żeby o nich zapomniano i sobie szuka miejsca w polityce Skutecznie działa przeczyta Pewnie jak będę miał czas to Przynajmniej