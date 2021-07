TK ma prawo do oceny prawa europejskiego? "Tak grzmiał Schetyna"

- Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie wypowiedział się po stronie konstytucji - powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Michał Woś. - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma prawa do tego, aby ingerować w organizacje wymiaru sprawiedliwości - stwierdził wiceminister sprawiedliwości. - To jest duży problem TSUE. On jako jedna z instytucji europejskich realizuje taką agendę tworzenia super państwa europejskiego, niestety naruszając przy tym prawo, przekraczając traktaty i uprawnienia - dodał rozmówca Agnieszki Kopacz. - Nie jest rolą TSUE ocena wewnętrznej organizacji wymiaru sprawiedliwości - zaznaczył polityk. - Jeszcze jedna ważna kwestia: "co wolno wojewodzie, to nie tobie" itd., bo w UE nasz system wyboru sędziów nie jest upolityczniony - powiedział Michał Woś. Gość WP, powołując się na wcześniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, dodał, że konstytucja jest najważniejszym prawem, a uprawnieniem Trybunału Konstytucyjnego jest ocena instytucji i prawa europejskiego w zakresie zgodności z konstytucją. - O tym mówił marszałek Sejmu z 2010 roku Grzegorz Schetyna. W swoim piśmie do Trybunału Konstytucyjnego grzmiał, że TK ma prawo do oceny prawa europejskiego - podkreślił polityk.