The Killers przerwali koncert w Gruzji. Wokalista za dużo powiedział

The Killers: nie chcieliśmy nikogo zdenerwować, przepraszamy

Po koncercie zespół przeprosił za zaistniałą sytuacją wydając oświadczenie w mediach społecznościowych. "Dobrzy ludzie z Gruzji, nigdy nie było naszym zamiarem obrażanie kogokolwiek! - czytamy na stronie The Killers na Facebooku. "Mamy wieloletnią tradycję zapraszania ludzi do gry na perkusji i ze sceny wydawało się, że początkowa reakcja tłumu wskazywała na to, że nie mają nic przeciwko temu, aby dzisiejszy uczestnik publiczności wszedł z nami na scenę. Zdajemy sobie sprawę, że komentarz, który miał sugerować, że wszyscy słuchacze i fani The Killers są "braćmi i siostrami", mógł zostać źle zinterpretowany. Nie chcieliśmy nikogo zdenerwować i przepraszamy. Jesteśmy z wami i mamy nadzieję, że wkrótce powrócimy. - The Killers" - dodano.