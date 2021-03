Testują cały Szczuczyn na koronawirusa. "Zaskakujące wyniki"

Władze Szczuczyna (województwo podlaskie) chcą przebadać wszystkich chętnych mieszkańców na obecność koronawirusa. Do poddania się testom zachęca m.in. ich cena. Mieszkańcy miasta zapłacą za nie około 50 zł. O tym, jak przebiega akcja powszechnego testowania opowiedział w dzisiejszym programie "Newsroom" WP Artur Kuczyński, burmistrz Szczuczyna. –Badania prowadzimy od dwóch tygodni, więc to dopiero początek. Zainteresowanie jest olbrzymie – przyznaje Kuczyński. Do tej pory, na test zgłosiło się ponad 500 mieszkańców. Burmistrz Szczuczyna poinformował, że 65 proc. przebadanych osób było zakażonych lub już przeszło infekcję koronawirusem. - Nas również ta liczba zaskoczyła. Pierwszym zaskoczeniem w trakcie naszych prac i badań było to, gdy przebadaliśmy pracowników Urzędu Miasta. Okazało się, że na 24 osoby, które tu pracują, tylko 3 nie miały kontaktu z koronawirusem. Ja również przeszedłem zakażenie, nie miałem żadnych objawów. Jedynym śladem po tym zakażeniu jest poziom przeciwciał, jaki posiadam – przyznał Kuczyński.

Rozwiń