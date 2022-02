Terlecki odpowiada Tuskowi: Niech wraca tam, skąd przyjechał

- Jeśli nie macie większości, to odejdźcie - zaapelował w środę Donald Tusk do rządzących. Na jego słowa szybko zareagował szef klubu PiS Ryszard Terlecki. - To są mrzonki opozycji, że uda się obalić rząd albo odwołać marszałka Sejmu. Mamy większość - zapewnił polityk.