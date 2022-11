Ten front nie odpuści. Mocne uderzenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega w czwartek przed intensywnymi opadami śniegu. Alerty wydane zostały dla kilku województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz południowo-zachodniej części podlaskiego i wschodniej części śląskiego. Jak przekonywał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Grzegorz Walijewski z IMGW-PIB, nie ma co liczyć w najbliższych dniach na poprawę aury. Niskie temperatury mogą z nami zostać nawet do połowy grudnia. Z kolei trudne warunki na drogach utrzymają się przez co najmniej kilka dni. - Temperatura, która jest z nami, będzie utrzymywać się, czyli wyniesie maksymalnie nieco powyżej zera. Noce nie będą już takie chłodne, czyli nie będzie już tak dużej amplitudy - temperatura spadnie do maksymalnie -5 st. C. Ale warunki będą trudne: marznące opady, deszcz ze śniegiem, będą oblodzenia, a dodatkowo nawet mgły i szadź. Śnieg utrzyma się przez weekend. To będą bardzo trudne warunki dla pieszych i kierowców. Przełom listopada i grudnia to będzie to, co mamy dzisiaj. Do 10 grudnia w modelach nie widać ocieplenia - mówił Walijewski.