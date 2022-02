"Tematyka jest jasna". Zbigniew Rau spotka się z Siergiejem Ławrowem

Szef MSZ Zbigniew Rau w przyszłym tygodniu pojedzie do Moskwy. O szczegółach mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. - Przewodnictwo OBWE odbywa szereg wizyt w krajach głównie Europy Wschodniej i w Ukrainie. Pan minister będzie w przyszłości na Kaukazie, w Azji centralnej, będzie też w Moskwie. Będzie przede wszystkim rozmawiał z Siergiejem Ławrowem w ramach szerokiej rozmowy. Ministrowie będą potem rozmawiali z prasą, przedstawią wyniki swoich rozmów - przekazał. - Tematyka jest jasna. To tematyka bezpieczeństwa. Tym zajmuje się OBWE. Trzy dni temu na forum organizacji w Wiedniu zdecydowana większość, bo 50 parę państw poparło polski pomysł na rozpoczęcie nowego procesu dyskusji nt. sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Mamy nadzieję, że do tego dialogu dołączy także i Rosja. Do tego będzie przekonywał pan minister Rau, aczkolwiek pierwsze sygnały ze strony Moskwy nie są zachęcające. Rosja nie zawsze jest gotowa do rozmów - zaznaczył Przydacz. Wiceminister skomentował też niedawną wizytę prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Moskwie.