Telus o decyzji Kołodziejczaka: Zdradził tych, którzy go popierali

Telus: Kołodziejczakowi zależało tylko na własnych interesach

- On zdradził tych wszystkich, którzy go popierali. Myślę, że ci, którzy weszli z nim do ministerstwa, dzisiaj zastanawiają się, co oni zrobili - ocenił. Jego zdaniem Kołodziejczakowi zależało tylko na własnych interesach, a decyzja Donalda Tuska ma być ukłonem w stronę wsi, ale "jest to tylko gra polityczna".