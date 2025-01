Mężczyzna, który groził Jerzemu Owsiakowi śmiercią zeznał, że zrobił to pod wpływem reportażu na temat szefa WOŚP, jaki zobaczył w Telewizji Republika. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił w piątek, że może to być przesłanka do cofnięcia temu nadawcy koncesji na nadawanie.