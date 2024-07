Dzwonili z Kremla. Ostrzegli USA o "tajnej operacji" Ukrainy

O sprawie pisze "The New York Times". Chodzi o dwie rozmowy, które Biełusow i Austin przeprowadzili ze sobą zaledwie w ciągu miesiąca. Pierwsza rozmowa odbyła się pod koniec czerwca. Wówczas kontakt został zainicjowany przez USA. Była to wtedy pierwsza rozmowa z rosyjskim ministrem od 15 marca 2023 r.