Tego Putin się nie spodziewał. "Osiągnął odwrotny efekt"

- Jestem pewien, że (Finlandia i Szwecja - red.) otrzymają silne wsparcie ze strony wszystkich państw członkowskich UE, bo wzmacnia to naszą jedność i sprawia, że jesteśmy silniejsi. I jest to przeciwieństwo tego, co chciał osiągnąć Putin. Próbował powstrzymać rozwój NATO u granic Rosji, a teraz dzieje się coś odwrotnego. - powiedział Josep Borrel przed rozpoczęciem spotkania unijnych ministrów obrony.