"Tego, co robi Rosja, nie da się wybaczyć". Dramatyczne wyznanie Ukrainki

Ukraińska dziennikarka o wojnie

Prowadząca program Małgorzata Walczak pytała rozmówczynię o kontakt z rodziną w takich sytuacjach. - Jeżeli wiem, że nie będę przeszkadzać tacie, który jest w armii, to od razu dzwonię. Robię swoje śledztwo. Sprawdzam, czy to było blisko mojego domu, czy w innym rejonie Odessy. Niestety, do tego ataku doszło w rejonie, który dobrze znam, i w którym wiele razy z tatą byłam. Kiedy widzę coś takiego, to nie wierzę. Myślę, że to sen. Jak w maju odwiedziłam Odessę i widziałam ślady wojny, myślałam, że to sen. Nie wierzyłam, że miejsca, które dobrze znam, wyglądają inaczej - mówiła ukraińska dziennikarka.