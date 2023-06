Rosja przejmuje pierwszą prywatną armię. Kadyrow wyróżniony

Prigożyn mówi: "Nie"

Szef słynnej grupy Wagnera, Jewgienij Prigożyn, zapowiedział, że nie zgodzi się na podpisanie takiego kontraktu. Jego zdaniem Szojgu jako minister obrony nie jest w stanie właściwie dowodzić wojskiem. Choć jest on świadomy, że odmawiając kontaktu, grupa Wagnera może nie otrzymać broni oraz amunicji, to - jak twierdzi - taki stan potrwa tylko do czasu, kiedy Rosja będzie potrzebować wsparcia prywatnej armii.