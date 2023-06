Tajemnicze zdjęcia z Krymu. Widać uszkodzenia w strategicznym miejscu [RELACJA NA ŻYWO]

Rosyjscy blogerzy wojenni komentują sukcesy Zbrojnych SIł Ukrainy - jak informowała wcześniej wiceminister obrony Ukrainy, udało się odbić z rąk Rosjan wieś Makariwka. "Jest to dla nas poważniejsza strata niż utrata Neskuczne (wieś w obw. donieckim), ponieważ jest w najlepszej pozycji. Jeśli przeciwnikowi uda się utrwalić sukces, to na pewno spróbuje wykorzystać ten punkt jako odskocznię do dalszych działań" - pisze jeden z rosyjskich blogerów, któego śledzi blisko pół miliona osób.