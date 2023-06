Niezwykła aktywność Szojgu. Wskazali powody

Analitycy zwracają, że w ostatnich dniach Szojgu co najmniej dwukrotnie prezentował raporty, najpewniej przesadzone, na temat ukraińskich strat. Co więcej, wezwał rosyjski przemysł obronny do "zdwojenia wysiłków", a także "zganił oficerów Zachodniego Okręgu Wojskowego za niewystarczająco szybkie wysłanie rezerwowych pojazdów opancerzonych na front".