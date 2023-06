"Najlepsze możliwe zaskoczenie". Amerykański generał pewny

Jako wojskowy patrzę na te straty inaczej: jeśli Ukraińcy stracili 16 wozów bojowych M2 Bradley, to najpierw zadaje sobie pytanie: czy są to straty nieodwracalne, czy da się je przywrócić do boju? Z dostępnych źródeł wynika raczej, że mogą one zostać naprawione, czyli nie jest to strata bezpowrotna.