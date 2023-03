Siostra rozpoznała rozstrzelanego żołnierza ukraińskiego

Do mordu odniósł się w poniedziałek szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. "Zabójstwo człowieka, który trafił do niewoli, to jeszcze jeden przykład (zbrodni wojennych). Jest to także przykład ich narodowej nikczemności i słabości" – napisał Andrij Jermak na Telegramie. Zapewnił, że "za każdą zbrodnię przyjdzie zapłata".