Rosja przez lata była w czołówce co do wielkości rynków importu żywności na świecie, przodując przede wszystkim w imporcie masła i sera.

Do 2022 roku masło trafiało do Rosji z całego świata. Jednak od momentu inwazji na Ukrainę sytuacja uległa zmianie.

Jeszcze w 2022 r. w światowym rankingu sprowadzania masła z zagranicy, Rosja zajmowała 19. miejsce. W ciągu ostatnich dwóch lat import spadł 10-krotnie - z 40 do 4 tys. ton.

Rosja wybrała więc inną drogę; zaczęła kupować masło w "przyjaznych krajach". Jak podają tamtejsze media, mowa o Indiach i Iranie. Partnerem handlowym w branży mleczarskiej jest też Kirgistan, który w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy zwiększył eksport masła do Rosji o 34 proc.

Póki co masła wciąż brakuje, a ceny wzrosły ostatnimi czasy o 20 proc. To zaś doprowadziło do jednego - Rosjanie zaczęli kraść.