Tędy uciekł Bartłomiej Blacha. Wstrząsające szczegóły zbrodni

Do dziś nie wiadomo dokładnie, co popchnęło Bartłomieja do zbrodni. Mężczyzna podczas przesłuchania 4 lipca przyznał się do winy. Jego wyjaśnienia były bardzo lakoniczne, stwierdził jedynie o konflikcie między nim, ojcem i bratem. Zasłaniał się też wypiciem dużej ilości alkoholu, który miał spowodować takie jego zachowanie.