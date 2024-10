Dymisja w Służbie Więziennej po ucieczce groźnego przestępcy

Dodała, że funkcjonariusze zostali również zawieszeni w czynnościach służbowych - do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego i kontroli. - Jeżeli wykażą one, że faktycznie są winni zaniedbania, to wtedy zostanie wymierzona konkretna kara dyscyplinarna – od nagany po nawet ewentualne wydalenie ze służby - sprecyzowała ppłk Arleta Pęconek.