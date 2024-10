Na podwórku radiowóz. We wsi huczy od plotek, dlaczego Bartłomiej zabił

Do bramy podchodzi także jego żona. - To była rodzina taka, jak każda jedna z nas. Cicha, spokojna - włącza się kobieta. Zaznacza, że nawet gdyby poszukiwany sąsiad tu przyszedł, to pomocy we wsi nie znajdzie. - Panie, kto by go trzymał? Wiadoma sprawa, że później by człowiek odpowiadał za to - rzuca kobieta.