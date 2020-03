WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze dominik tarczyński + 3 paweł muchawładysław kosiniak-kamysztłit oprac. Arkadiusz Jastrzębski 1 godzinę temu "Tęczowy Władek". Paweł Mucha: to nie jest obrażanie - Nikt nie powinien rozliczać kogoś za brata. Uważam, że w tej sytuacji Dominik Tarczyński zachował się niewłaściwie – powiedział w programie... Rozwiń Kapela rodzina Film nagranie Domin … Rozwiń Transkrypcja: Kapela rodzina Film nagranie Dominika Tarczyńskiego i cała opozycyjna strona pokazuje że to jest bliski znajomy Press Prezydent Duda wtedy Kurde znowu ktoś mi wkłada jakieś w których panie dyrektorze mamy z tymi bliskimi znajomymi prezydent Prezydent jest odpowiedzialny Siebie Prezenty są odpowiedzialne za Przez siebie urzędu za Sprawy pandom Posłem do parlamentu europejskiego który nie Czy to członkiem sztabu wyborczego Czy nie jest słone W żadnym pracownikiem kancelarii jest Mi powiedzieć chłopie nie rób tego albo chłopie dobrze że to Jamy Tutaj Zachowanie pana posła to jest kwestia oceny Jego zachowanie Jeżeli pan pyta mnie o mnie Pogląd to uważam że Nie powinien nikogo Rozlicz Z zachowania Brat Jeżeli można mieć pretensje do pana redaktora Adama Za jego wypowiedzi zachowań Też bardzo często budujące negatywne Bo takich wypowiedzi Pan redaktor Jest bardzo wiele i taki Akceptować Jeżeli chodzi o język debaty też ale nie usprawiedliwia to Sytuacji Rozliczania Zachowanie brata ja uważam że Sytuacji Zachował A czy rzecznik prezydenta Właściwie Kontrkandydat a kosiniakowe Nazywając go tęczą To nie jest obrażanie Wskazanie na Zapewne przywiązanie z jednej strony mówi Rzekomo konserwatywnym programie Polskiego stronnictwa ludowego no z drugiej strony mówimy o No rażącej Sekwencji Kwestie odniesienie się do ideologii lgbt I to jest jakiś problem Postawy Pana prezesa Kosiniaka-kamysza No bo nie jest W tych swoich wypowiedziach O przywiązaniu do Wiarygodny podobnie jak nie jest wiarygodny wtedy kiedy mówi o wieku emerytalnym bo z jednej strony mówi Potrzebach związanych z Sytuacja I Rencistów z drugiej strony pamiętam Jest tym miejscem w Donalda Tuska który Podwyższony wiek emerytalny I wtedy kiedy ponad Polaków mówiło nie godzimy się na to Argumentował że jest to niezbędne konieczne co więcej wtedy kiedy są Mówiła Przeprowadzić tej Referendum odpowiadał Takiego referat Nie będzie nie