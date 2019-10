Tęczowy Piątek 2019. Tak wygląda w szkołach. W jednych zajęcia z akceptacji, w innych... spacer na cmentarz

Tęczowe flagi, przypinki i zajęcia z solidarności ze środowiskiem LGBT - tak wygląda Tęczowy Piątek w szkołach. W szkołach, w których się odbywa, bo nie wszystkie przystąpiły do akcji. W kontrze do tej inicjatywy MEN zorganizował akcję "Szkoła pamięta" zachęcając uczniów do... pójścia na cmentarz. Tęczowy Piątek znów budzi wiele kontrowesji, a polska szkoła ponownie jest podzielona.

Tęczowy Piątek. Tak wygląda w szkołach (East News, Fot: Foto Olimpik)

To już czwarta edycja Tęczowego Piątku z inicjatywy Kampanii Przeciw Homofobii. Na czym polega akcja? Uczniowie przede wszystkim biorą udział w zajęciach dotyczących akceptacji i otwartości na rówieśników LBGT+. Pokazują też swoją solidarność z nimi, wieszając na korytarzach tęczowe flagi i plakaty, czy też ubierając się w tęczowe kolory.

Jak już pisaliśmy w Wirtualnej Polsce, od początku tygodnia wiele organizacji i środowisk bojkotowało inicjatywę Tęczowego Piątku. Przewodniczący oświatowej "Solidarności" w Toruniu zniechęcał nauczycieli i dyrekcję do udziału w akcji pisząc w liście, że "orientację seksualną się wybiera", a do nauczycieli należy nie tylko edukacja, a także "zbawienie ucznia". Przed Tęczowym Piątkiem przestrzegało też Ordo Iuris mówiąc o "wrogim przejęciu szkół".

Konferencja Episkopatu Polski poinformowała, że "szkoła nie jest i nie może być miejscem na jakiekolwiek propagowanie środowisk LGBT". Choć, co warto podkreślić, są też ludzie Kościoła wspierający inicjatywę. Proboszcz parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie w liście do jednej ze szkół gratulował organizacji Tęczowego Piątku. A nawet zapowiedział, że weźmie w nim udział.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na piątek zaplanowało akcję "Szkoła pamięta", która ma zachęcać uczniów do pamięci o lokalnych bohaterach. To alternatywa Tęczowego Piątku. W jej ramach MEN zachęca, by nauczyciele wspólnie z uczniami wyszli na przykład na cmentarz, by odwiedzić groby zmarłych nauczycieli z danej placówki czy uporządkować groby osób zasłużonych i cenionych w danej społeczności. Według informacji resortu 10 tys. szkół zadeklarowało, że weźmie udział w akcji "Szkoła pamięta".

Tęczowy Piątek 2019. Uczniowie wspierają, rodzice podzieleni

Na naszym Facebooku dziejesie.pl zadaliśmy wam pytanie, czy w waszych szkołach odbędzie się Tęczowy Piątek i jaki będzie miał charakter. Odzew był ogromny, w ankiecie wzięło udział ponad 60 tys. osób. Różne były też wasze głosy.

Janek, uczeń gdańskiego liceum napisał, że oczywiście popiera akcję. Edwin dodał, że już szykuje tęczowe przypinki. Kornel również popiera inicjatywę i ubierze się dzisiaj w tęczowe kolory.

Tomasz powiedział, że szkoła, do której chodzi, organizuje Tęczowy Piątek. - Pomimo iż sam nie zaliczam się do osób LGBT to popieram takie i inne integracyjne wydarzenia. Każdy jest inny, a w myśl zasady "żyj i pozwól żyć innym" dobrze by było okazać nieco wsparcia osobom o odmiennej orientacji seksualnej. Zwłaszcza patrząc na to, jak ostatnio ich środowiska i oni sami są poniżani przez większość polskiego społeczeństwa.

Komentowali również rodzice. Michał napisał: - Syn ma normalną szkołę i nikt mu nie każe przychodzić w sukience. Bez zboczeń i całkiem normalna szkoła, gdzie uczą się matematyki, angielskiego a nie wszystkich nie wiadomo ilu "płci".

A Barbara dodała: - Nie popieram Tęczowego Piątku. Szkoda dzieci w to wciągać. Nie róbcie dzieciom wody z mózgu.

I jeszcze głos Eweliny: - Chodzi o okazanie wsparcia i akceptacji dla wszystkich uczniów, żeby mogli się czuć bezpiecznie w szkole będąc sobą. Trochę więcej otwartości na człowieka życzę.

Tęczowy Piątek 2019. Akcja nauczycieli w Internecie

Z naszych rozmów z nauczycielami wynika, że w niektórych szkołach Tęczowy Piątek nie odbywa się przez to, jak atakowana jest z każdej strony ta inicjatywa. Nauczyciele nie chcą się narażać, tym bardziej, że ich środowisko i tak od miesięcy odpiera ataki z wielu stron. - Nie chcą mieć kłopotów. Narażać się dyrekcji czy ministerstwu - mówi nam nauczycielka.

Janek, nauczyciel, zauważa, że w tym roku jest to głównie oddolna inicjatywa młodzieży. Maria natomiast przekazała: - W naszej szkole jest konkretny dyrektor. Są lekcje takie, jak zwykle w piątek. Nie ma przyzwolenia na taką głupotę.

Jedna z większych grup zrzeszająca nauczycieli - Protest z Wykrzyknikiem - organizuje swoją akcję Tęczowy Piątek z Wykrzyknikiem w... internecie. "Witajcie zatem na Tęczowym Piątku z Wykrzyknikiem, którego organizacji nikt nie może nam zabronić i z którego nikt Was nie może wyprosić. Tak jak nikt nie może zabronić Wam być sobą, ani też nie może nakazać Wam kogokolwiek wykluczać. - Każdy dzień w szkole powinien być tęczowym piątkiem. I każdy dzień w Polsce" - tłumaczą organizatorzy.

Przez cały dzień będą publikować wpisy nauczycieli pełne tolerancji.

Podsumowując, mamy trzy scenariusze. Pierwszy: Tęczowy Piątek i zajęcia z akceptacji i solidarności z LGBT. Drugi: udział w akcji MEN "Szkoła pamięta" i spacer na cmentarz. I trzeci: regularne zajęcia w szkołach, bez żadnych dodatkowych inicjatyw.