Te dane pomogły wojskom Zełenskiego. Putin nawet się nie spodziewał

Od dekad ma miejsce militaryzacja przestrzeni kosmicznej, ale do czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie niewiele się o tym mówiło. Według fizyka jest to nowy rodzaj rywalizacji na świecie, w której państwa prześcigają się w pozyskiwaniu danych z kosmosu po to, by wykorzystywać je na ziemi. - To jest na pewno przestrzeń, w której konkurencja jest coraz twardsza - zaznacza Rożek.