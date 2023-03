Druzgocący raport. Scotland Yard w największym kryzysie w historii

Jeden z czarnoskórych funkcjonariuszy został nazwany przez swoich kolegów "małpą". Oficerowie wiedzą, że mogą naginać i łamać zasady, ponieważ policjanci mający dostęp do broni palnej są trudniejsi do zastąpienia. Powszechną praktyką jest wyłudzanie nadgodzin, marnowanie publicznych środków na niepotrzebne zagraniczne wyjazdy szkoleniowe i pokoje hotelowe. "Jest to ciemny zakątek Met Police, gdzie złe zachowania mogły łatwo rozkwitać, są trudne do wykrycia i trudne do zatrzymania" - czytamy w parlamentarnym raporcie.