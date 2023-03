"Moje życie się skończyło". Polak zabrał głos po tragicznej śmierci na Wyspach

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek 16 stycznia na Scott Hall Road w Leeds. Była 8:30 rano, Justyna Hulboj właśnie odprowadzała córkę Lenę do szkoły, gdy doszło do tragedii. 26-letni kierowca białego Audi TTRS ścigał się z kierowcą prowadzącym BMW 135i. Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, potrącił Polki, a następnie rozbił auto o ścianę salonu Jaguar.