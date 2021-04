Tatry. Zamknięte szlaki. Niedźwiedzica wyprowadza młode

"Gawrują w bliskim sąsiedztwie szlaku, w masywie Małego Kościelca. To rejon uczęszczany przez turystów, co stwarza zagrożenie dla niedźwiedziej rodziny i dla odwiedzających" - głosi komunikat przyrodników.

"Podjęliśmy tę decyzję o wyłączeniu tego rejonu, by zapewnić spokój niedźwiedziej mamie i jej maluchom, aby mogła je wykarmić, by się wzmocniły i przetrzymały najbliższe trudne tygodnie. Do czasu, aż podrosną i przeniosą się w inne miejsce" - wyjaśnia mówi Filip Zięba, specjalista od tatrzańskiej fauny, zastępca dyrektora TPN.