Tatry. Tragiczny wypadek turysty. Śmierć w rejonie Niebieskiej Turni

Do tragicznego wypadku doszło po południu. Ratownicy TOPR dostali informację o upadku mężczyzny z dużej wysokości. Do zdarzenia doszło na Niebieskiej Turni w okolicy Hali Gąsienicowej, między Świnicą a Zawratem.

Tatry. Tragiczny wypadek w okolicy Niebieskiej Turni

Sezon wakacyjny w Tatrach. Sporo interwencji TOPR

W związku z sezonem wakacyjnym na szlakach jest bardzo dużo turystów, co wiąże się z wypadkami i częstymi interwencjami TOPR. Do kilku doszło w czwartek. Do szpitala trafił jeden z mężczyzn, który potknął się i stoczył ze zbocza ok. 100 metrów. Inny został raniony oberwaną skałą po słowackiej stronie Tatr.