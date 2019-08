Tatry. TOPR podsumował swoje działania. Ogromna liczba poszkodowanych

Tatry. Tragedia na Giewoncie i dramat w Jaskini Wielkiej Śnieżnej. To były potwornie ciężkie tygodnie dla ratowników TOPR. Pokazano skalę działań. Pomocy potrzebowało ponad 200 osób.

Tatry. Tydzień temu doszło do silnych wyładowań atmosferycznych w wielu miejscach w górach. Najtragiczniejsza sytuacja była na Giewoncie . Zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Ponad 150 osób zostało poszkodowanych, wiele trafiło do szpitali, niektóre w stanie ciężkim.

19 sierpnia o godzinie 20.15 do TOPR zadzwoniła turystka informując, że wraz z 6-letnią córką schodzi z Małołączniaka Szarym Żlebem. Doszły do łańcuchów i boją się dalej schodzić. Proszą o pomoc. Dwóch ratowników po godzinie 22 dotarło do turystek. Zostały sprowadzone z gór i odwiezione do Zakopanego.