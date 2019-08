Tatry. Polscy Łowcy Burz: nie wolno mieć pretensji do meteorologów

W Tatrach trwa akcja ratunkowa po wczorajszej, tragicznej w skutkach burzy. Turyści wychodzący na szlaki tłumaczyli, że nic nie wskazywało na załamanie pogody. IMGW nie wydało też ostrzeżeń. - Absolutnie nie wolno mieć pretensji do meteorologów. Mieliśmy bardzo małe prawdopodobobieństwo wystąpienia burzy - tłumaczy WP Artur Surowiecki, Polscy Łowcy Burz.

Tatry. Tragiczna burza. "Potrzebny system powiadamiania"

Surowiecki pytany o wczorajsze wyładowania tłumaczy: - To była normalna, letnia burza. Tylko nad Tatrami lokalne warunki zadziałały - to wysokie pasmo górskie, a więc mamy przeszkodę terenową, która blokuje poziomy przepływ powietrza i to powietrze musi się unieść do góry. Dodatkowo mieliśmy wygrzane podłoże. A więc połączenie wygrzanego podłoża i przeszkody terenowej powoduje to, że chmury burzowe się dużo intensywniej piętrzą i to doprowadziło do chwilowego wzrostu aktywności elektrycznej. Ale ona po przejściu przez Tatry zanikła.