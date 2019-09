Tatry. Emocje wokół krzyża na Giewoncie. Ostry komentarz z Zakopanego

Tatry. Po dramacie w górach, gdy po burzy w rejonie Giewontu śmierć poniosły 4 osoby, znów pojawiły się głosy o usunięciu krzyża ze szczytu. Teraz reagują władze Zakopanego. Burmistrz miasta Leszek Dorula oraz jego zastępcy postanowili napisać list otwarty.

Tatry. 22 sierpnia doszło do silnych wyładowań atmosferycznych w wielu miejscach w górach. Najtragiczniejsza sytuacja była na Giewoncie. Zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci . Ponad 150 osób zostało poszkodowanych, wiele trafiło do szpitali, niektóre w stanie ciężkim.

Dodatkowo napisał w "Polityce", że "jeśli stawia się na jakiejś górze wielki krzyż, to wiadomo, że stanie się ona celem tłumnych, nazbyt tłumnych wycieczek, ze wszystkimi tego konsekwencjami. A jeśli ten krzyż jest gigantyczną masą metalu, to znacząco zwiększa prawdopodobieństwo porażenia osób przebywających na szczycie w czasie burzyczasie burzy". Jego zdaniem, gdyby na szczycie Giewontu stało coś innego niż krzyż, dawno by było zlikwidowane. "Ale krzyża nikt nie ruszy, z lęku przed Kościołem i katolikami. Tam, gdzie w grę wchodzi ideologia i władza kulturowa, bezpieczeństwo się nie liczy" - dodał w swoim felietonie.