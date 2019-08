Tatry. 3 ranni przeszli operacje w szpitalu w Nowym Targu. Dyrekcja: ich stan jest stabilny

Trzy ciężko ranne osoby po czwartkowych burzach w Tatrach przeszły operacje w szpitalu w Nowym Targu. Jak dowiedziała się WP, stan jednej z nich jest na tyle dobry, że już w piątek może zostać wypisana do domu. Do placówki im. Jana Pawła II trafiło w sumie 9 osób.

- Co do reszty poszkodowanych to myślę, że decyzja zapadnie po weekendzie. Wtedy ocenimy, kiedy będą nadawać się do wypisu - zaznaczyła Chowaniec-Sibiga.