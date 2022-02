"Tata szykuje się na wojnę". Reportaż WP z Ukrainy

Oleksandr z żoną i trzema córkami mieszka w obwodzie kijowskim. 43-letni przedsiębiorca z branży IT przygotowuje się do możliwej inwazji wojsk rosyjskich. Mężczyzna jest rezerwistą ukraińskich Wojsk Obrony Terytorialnej i od lat interesuje się militariami, a pozwolenie na broń dostał jako myśliwy. - Od 2004 roku nie poluję – teraz mamy inne zwierzęta do upolowania - mówi 43-latek w rozmowie reporterem Wirtualnej Polski Patrykiem Michalskim. - To będą najeźdźcy, ale to wciąż żywe stworzenia - dodaje, zaznaczając, że nie boi się widoku krwi. W obawie przed wojną mieszkaniec podkijowskiej miejscowości karabin kupił już kilka lat temu, a na amunicję i ćwiczenia wydaje miesięcznie równowartość kilkuset dolarów. Przeszkolił też żonę i córkę. - Wszyscy moi dziadkowie i pradziadkowie byli na wojnie, więc wszystkie pokolenia mają takie doświadczenie - wyjaśnia Oleksandr. Więcej w reportażu naszego reportera.