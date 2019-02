"Taśmy Kaczyńskiego". Szef PKW Wojciech Hermeliński: Nie wiem, czy doszło do naruszenia prawa

– Niezręcznie mi o tym mówić. Czy doszło do naruszenia prawa? Sprawę bada prokuratura – tak o nagraniach z udziałem Jarosława Kaczyńskiego na temat budowy wieżowców i spółki Srebrna mówi Wirtualnej Polsce szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński.

Dziś – jako szef PKW – dystansuje się on od tematu nagrań, którymi żyje cała Polska, opublikowanych przez "Gazetę Wyborczą". – Nie mnie jest oceniać, to nie jest rola PKW, ani mnie jako przewodniczącego – odpowiada na nasze pierwsze pytanie Hermeliński.

– Wie pan, nie wiem... Proszę ode mnie nie oczekiwać odpowiedzi. Słowo daję. Nie jest to moja funkcja, żeby to oceniać.

Jarosław Kaczyński jako poseł w każdym oświadczeniu majątkowym podaje, że jest przewodniczącym rady Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego – fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna. i że jest to funkcja "honorowa". Tyle że fundacja ma blisko 100 proc. akcji Srebrnej, a do prowadzenia negocjacji w sprawie dwóch wież Kaczyński – jak przypomina "Gazeta Wyborcza" – dostał pełnomocnictwo od... swojej sekretarki Barbary Skrzypek, posiadającej minimalną liczbę udziałów w spółce Srebrna. Zmieniło to jego status, czego – jak podkreślają dziennikarze – nie wskazał w oświadczeniu majątkowym.

Sam prezes PiS w wywiadzie dla "Sieci" tłumaczył się: "Nie złamałem żadnego przepisu. Mamy do czynienia z całą masą nieprawdziwych sugestii. Na przykład czy poseł i szef partii ma prawo być szefem rady fundacji, czyli de facto rady nadzorczej? Otóż ma prawo, to nie jest złamanie żadnego przepisu. Było to jasno przedstawiane we wszystkich moich oświadczeniach majątkowych".