Tarczyński kandydatem PiS? "Moim zdaniem spełnia te kryteria prezesa"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński kilka dni temu w Radiu Maryja opowiedział, jaki powinien być kandydat na prezydenta. Według prezesa musi być młody, wysoki, okazały, przystojny. Okazuje się, że jeden taki kandydat sam się zgłosił. W piątek europoseł Dominik Tarczyński zapowiedział swoją gotowość do startu w wyborach prezydenckich. Jednak zastrzegł, że ostateczny wybór pozostaje w rękach prezesa PiS. W programie "Tłit" WP poseł PiS Jacek Sasin mówił, że partia chciałaby na jesień przedstawić swojego kandydata na prezydenta. Nie wyklucza także, że może się to stać 11 listopada, tak jak to było w przypadku Andrzeja Dudy. Prowadzący Patryk Michalski zapytał byłego szefa resortu aktywów państwowych, czy Tarczyński spełnia kryteria prezesa. - Moim zdaniem spełnia - odparł. Sasin stwierdził, że każdy ma prawo taką deklarację złożyć. - Dotychczas ta kandydatura pojawiała się w dyskusji, ale nie jest to kandydatura, która była jakoś szczególnie badana - powiedział gość programu.