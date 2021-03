Tarcia w koalicji. Jarosław Gowin: są sprawy, które dzielą nas na trwałe

Wicepremier Jarosław Gowin w rozmowie z "Rzeczpospolitą" odniósł się na początku do werdyktu warszawskiego sądu ws. Porozumienia. Przypomnijmy, że wymiar sprawiedliwości odrzucił wniosek Adama Bielana, który twierdzi, że to on jest szefem partii i chciał, by zostało to oficjalnie potwierdzone.