Janusz Kowalski zdymisjonowany. Tak odchodził z ministerstwa

Jak ustaliła Wirtualna Polska do spotkania na żywo Janusz Kowalski-Jacek Sasin doszło w sobotni poranek w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Jako oficjalny powód dymisji wicepremier miał wskazać różnice w podejściu do transformacji energetycznej, w szczególności niezgody Kowalskiego na przyśpieszenie programu dekarbonizacji (Bruksela chce osiągnąć cel 55-proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 roku - red.).