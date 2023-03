"Taniej już było". Teraz czeka nas prawdziwa walka

- Tu powinniśmy liczyć na działania rządu, jak i NBP. Niezależnie od tego, czy są wybory za pół roku, czy kiedy indziej. Na razie stopy procentowe, mimo że są wyższe niż były, są w dalszym ciągu głęboko ujemne. Jeżeli płace rosną wolniej niż inflacja, co jest jedynym antyinflacyjnym czynnikiem w polskiej gospodarce, to rosną w tempie znacznie wyższym niż stopy procentowe - powiedział Belka, który nie zgadza się z twierdzeniem prezesa NBP Adama Glapińskiego, że inflacja na koniec roku wyniesie 7 procent. Według byłego prezesa tej instytucji, "to jest optymizm na wyrost".