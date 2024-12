Tam telefon Romanowskiego logował się po raz ostatni. "Nie mam nic do powiedzenia"

Wirtualna Polska nieoficjalnie ustaliła, że ostatnie namierzone przez służby logowanie telefonu Marcina Romanowskiego miało miejsce w Gilowie. To niewielka wieś w gminie Goraj, w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim, gdzie miał mieszkać Marcin Romanowski. Gilów – obok Warszawy – to miejsce zamieszkania oficjalnie wskazane przez stołeczną policję w liście gończym.

WP ustaliła, że kobieta, która odebrała telefon, to Anna Mamona-Szymańska, radna z pobliskiego Turobina, gdzie prowadzi zakład fryzjerski. Startowała z komitetu burmistrza Andrzeja Koziny, który blisko współpracował z Romanowskim. Drugi numer – naklejony na drzwi, w którym miał mieszkać Marcin Romanowski - należy do Krzysztofa Mielki. Mężczyzna w piątek nie chciał z rozmawiać z WP o kontaktach z poszukiwanym posłem PiS.

Dowodem na te kontakty jest nagranie, na którym przed kwietniowymi wyborami samorządowymi Romanowski, kiedy wspierał Mielkę, który kandydował do Rady Gminy Goraj. - Krzysztof będzie w tej kadencji starał się, żeby chodnik w Gilowie w końcu powstał. Jest bardzo potrzebny, ponieważ ruch tutaj jest rzeczywiście bardzo duży - mówił Romanowski na tle domu, w którym miał zamieszkiwać.

Prokuratura Krajowa podejrzewa, że Marcin Romanowski mógł przekroczyć granicę i może przebywać na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej , ale nie precyzuje, o jaki kraj chodzi. Śledczy skierowali już do sądu wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania, zwrócili się też do krajowego biura Interpolu o wydanie czerwonej noty w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości.

- Nie wiemy, jaka jest jego sytuacja. Ja z nim osobiście kontaktu nie mam - stwierdził. - Oczywiście, że się martwię o niego, bo od wielu miesięcy jest ofiarą prześladowań politycznych - dodał. - Nie chcę oceniać, w jaki sposób ofiara prześladowań politycznych reaguje na wykreowaną wobec niego sytuację przez aparat siłowy państwa – uważa Kaleta. Poseł po pytaniu, czy naprawdę uważa podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości za "prześladowanego politycznie", potwierdził to.

W sejmowych kuluarach wielu posłów sejmowej większości uważa, że ucieczka Marcina Romanowskiego utrudnia jego sytuację procesową i w oczach opinii publicznej stawia nie tylko jego, ale również PiS w negatywnym świetle. Również posłowie PiS nieoficjalnie przyznają, że bronienie ucieczki Romanowskiego nie jest łatwe, ale nadal zamierzają go wspierać.

Część naszych rozmówców z partii tworzących koalicję rządzącą obawia się jednak, że przedłużające się poszukiwania "niepozornego posła" mogą negatywnie wpłynąć na ocenę działań służb, które dotychczas nie były w stanie go namierzyć. - To tylko kwestia czasu. Poszukiwania poza Polską dopiero się zaczną – odpowiada nasz rozmówca ze służb, który chce zachować anonimowość ze względu na trwające poszukiwania.

- Bardzo często o osobach popełniających nawet największe zbrodnie mówi się, że są ciche, nierzucające się w oczy i nikt by się tego po nich nie spodziewał, więc i w sprawie Marcina Romanowskiego jego odbiór czy postrzeganie nie może nikogo zmylić. Natomiast to, że w tak zdeterminowany sposób się ukrywa, na pewno jest małym, ale jednak zaskoczeniem. Deklarował przecież, że nie będzie się ukrywał. Widocznie strach bardzo mocno zajrzał mu w oczy i te poszukiwania trwają – mówi w rozmowie z WP wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

Poseł KO nie ma zarzutów do działań służb. Podkreśla, że przed decyzją o areszcie nie było przesłanek do podejmowania dodatkowych służb. – Trudno było sobie wyobrazić, że osoba, która jest posłem, była w administracji rządowej, nauczyciel akademicki, w takich okolicznościach będzie się zachowywała jak pospolity przestępca. Taką drogę wybrał, ale tylko utrudnił sobie pozycję procesową. Uważam, że służby stają na wysokości działania – dodaje Myrcha.

Inne zdanie ma Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA z PiS. – Nie znam dokumentów ze śledztwa i nie umiem ich ocenić, ale z tego, co obserwowałem, kiedy był rząd PiS, nie widzę podstaw, by stawiać zarzuty czy wysłać list gończy za Marcinem Romanowskim. (…) Nie chcę oceniać zachowania pana posła, ale nie mam zaufania do wymiaru sprawiedliwości – stwierdził poseł PiS.