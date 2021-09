Talibowie pochwalili się przejętym od USA sprzętem podczas parady

Miejsce, w którym odbyła się parada nie jest przypadkowe. Kandahar to drugie pod względem ludności miasto Afganistanu, będące jednocześnie kolebką ruchu talibów. To stąd wyruszyli bojownicy, którzy w 1996 r. podbili cały Afganistan i rządzili nim do czasów amerykańskiej inwazji w 2001 r.