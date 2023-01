Takich słów o Sikorskim jeszcze nie było. Wiceszef MON bardzo ostro

Twórczynią najbardziej proputinowskiej polityki w Europie była w ciągu ostatnich lat Angela Merkel, nazywana najbardziej proeuropejską sojuszniczką Donalda Tuska - mówił w programie "Tłit" na antenie Wirtualnej Polski wiceszef resortu obrony narodowej Marcin Ociepa. Polityk Prawa i Sprawiedliwości w ostrych słowach odniósł się także do niedawnej wypowiedzi Radosława Sikorskiego. Ten mówił w Radiu Zet, że "polski rząd miał moment zawahania w pierwszych dniach po wybuchu wojny. Zastanawiano się, czy wziąć udział w rozbiorze Ukrainy". - Nie można bronić tej wypowiedzi Radosława Sikorskiego. On wpisał się w takie fundamentalne pytanie, kiedy się słyszy, że polityk mówi takie rzeczy: czy to jest agent, czy to jest idiota? To jest jedyny dylemat, jaki dziś możemy mieć, oceniając wypowiedź Radosława Sikorskiego - mówił wiceminister. Ociepa stwierdził, że Radosław Sikorski powinien zostać wykluczony z Platformy Obywatelskiej. - Nie można wpisywać się w narrację propagandy rosyjskiej i tłumaczyć tego temperamentem - dodał wiceszef MON.