"Taki jest świat". Premier zabiera głos ws. freak fightów

- Nie jestem fanem freak fightów. Mamy wiele takich zdarzeń, nie nazwę tego do końca sportowych, które promują w sposób spektakularny brutalność i wulgarność. (...) To nie jest fajne widowisko - odpowiedział premier.

- O gustach się nie dyskutuje. Nie będę oczywiście zwolennikiem żadnych form cenzury. Trudno, taki jest świat, ludzie oglądają co chcą. Chociaż nie mam żadnych wątpliwości, że narażamy nasze dzieci - mówił Tusk. - Trzeba robić wszystko, aby chronić dzieci, żeby nie miały jakiegokolwiek kontaktu z tego typu widowiskami, bo one są jeszcze gorsze niż pornografia - zaznaczył.

- Uważam, że to, co jest takim patosportem i patostreamerką w internecie powinno być ograniczone , jeśli chodzi o dostęp najmłodszych do tego typu widowisk - zaznaczył premier, zapewniając, że będzie na ten temat rozmawiał z liderami koalicji rządzącej.

- To jest kwestia moralnych granic wolności działalności gospodarczej - mówił Wiącek. - Te gale są organizowane przez osoby fizyczne, osoby prawne, które czerpią z tego zysk. W warunkach swobody, wolnego rynku trudno wyobrazić sobie całkowity zakaz tego typu imprez czy towarzyszących im działań. Natomiast organy władzy publicznej odpowiedzialne za poszanowanie prawa powinny się przyjrzeć temu zjawisku i zastanowić, czy nie dochodzi tam do działalności przestępczej, czy nie dochodzi tam do demoralizacji dzieci i czy nie powinny być wprowadzone pewne ograniczenia. Takie które uniemożliwiłyby dostęp do tych treści w szczególności dzieciom - dodał.