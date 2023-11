Gwałtowna zmiana w pogodzie. Tak zimno nie było od lat

Jeśli ktoś narzeka na obecne mrozy i opady śniegu, powinien zajrzeć do danych z 28 listopada 1993 roku. Wtedy w całej Polsce, bez wyjątku, odnotowano ujemne temperatury. Na Kielecczyźnie termometry pokazywały -8 st. C, w okolicach Warszawy było to -7 st. C. Najcieplej było wtedy w okolicach Zakopanego i Pomorza Zachodniego (-1 st. C).