Tak wyglądała kampania PiS? "To będzie gwóźdź do trumny"

W materiałach przesłanych do PKW Rządowe Centrum Legislacji wykazało kwotę 214 tys. zł wydaną niezgodnie z celami działalności tej instytucji, a w praktyce na kampanię jej ówczesnego szefa Krzysztofa Szczuckiego - wynika z ustaleń money.pl. Z kolei Interia ujawniła maile z których wynika, że Szczucki stworzył z pracowników RCL sztab, który pomagał mu w kampanii wyborczej. - Legislacja to jest istota pracy parlamentarnej, ale też rządu, który realizuje cele. Dzisiaj już wiemy dlatego trzeba było wprowadzać dwieście poprawek do Polskiego Ładu. Był to największy bubel legislacyjny całej Unii Europejskiej, bo jest taka kategoria - oświadczył w programie "Tłit" Wirtualnej Polski senator KO Krzysztof Kwiatkowski. Podkreślił, że w publicznych instytucjach wymiana korespondencji za pośrednictwem służbowej poczty jest automatycznie archiwizowana. - Mam bardzo niedobrą informację dla byłego ministra Szczuckiego. Wszystko mamy jak na talerzu i te informacje zostały przekazane do PKW - powiedział Kwiatkowski. Nawiązał też do słynnej wypowiedzi Zbigniewa Ziobry. - Zacytuję klasyka: to będzie gwóźdź do politycznej trumny Prawa i Sprawiedliwości. Znaczenie tych maili jest bardzo duże - ocenił senator. Kwiatkowski zwrócił się też do prezesa PiS, który już w 2019 roku miał ostrzegać przed nieprawidłowościami przy finansowaniu kampanii Prawa i Sprawiedliwości. - W tym miejscu chciałem ciepło prezesowi Kaczyńskiemu podziękować. Pan jest absolutnie kluczowym świadkiem - dodał gość WP.

Rozwiń