Tak wygląda "mobilizacja". Pupilka Putina nie wytrzymała

"To rodzaj piekła"

Simonian umieściła także wiadomość nadesłaną od Olgi Kokorekiny. "Dowiedziałam się, że masz do czynienia z kwestiami naruszeń podczas mobilizacji. Przychodzę do ciebie z tym samym. Mój mąż Ivan Maksimov ma 49 lat. Jest głównym trenerem drużyny młodzieżowej) Biuro rekrutacyjne wysłało mu wezwanie. Znalazłam je w skrzynce pocztowej w piątek po wskazanej godzinie pojawienia się. Tego samego dnia do naszego domu przyszły trzy osoby. Zaczęli walić w drzwi. W domu były tylko dzieci. Zaczęli krzyczeć i pytać, gdzie jest Ivan. Najmłodszy wpadł w histerię ze strachu. Takie wizyty są powtarzane codziennie. Ivan cały czas był na zawodach w Krasnojarsku. Dziś poleciał do Moskwy. (...) To rodzaj piekła" - napisała Olga Kokorekina.