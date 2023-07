Jest nowa wersja tragicznych zdarzeń we Francji. Pasażer ujawnia

Jak podaje stacja BFM TV, młody człowiek opowiada, jak doszło do zatrzymania i co działo się dalej. Mówi, że policjant poprosił Nahela o opuszczenie okna. - Powiedział mu, by wyłączył silnik albo go zastrzeli. Drugi mundurowy wycelował pistoletem w skroń i zapowiedział, że jeśli się ruszy, wpakuje mu kulę w łeb. Wtedy padły słowa "zastrzel go". I faktycznie padły strzały - opowiada nastolatek.